Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Siverek, Bozova ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçaklığı operasyonu gerçekleştirildi. Ruhsatsız uzun namlulu tüfek bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız uzun namlulu piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet şarjör, 1 adet gece görüş dürbünü ve bin 514 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şahıslar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA