Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Hilvan karayolu Hilvan çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.