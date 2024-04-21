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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobile çevredekiler pet şişelerdeki sularla müdahale etti. Otomobil yangını uzun çabalar sonucu söndürüldü.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobile çevredekiler pet şişelerdeki sularla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Hilvan Kapalı Cezaevi kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PS 9486 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili yolun kenarına park eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar pet şişelerdeki su ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında araç büyük hasar gördü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa İtfaiye Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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