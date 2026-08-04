Birecik'te Sebze Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki sebze yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik Otoban Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan plakası belirlenemeyen Mahmut K. yönetimindeki soya fasulyesi yüklü tırda, balatalarının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Durumu erken fark eden sürücü Mahmut K. aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı