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Şanlıurfa'da Sanal Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'da, sanal ortamda vatandaşları dolandıran iki şüpheli, polis ekipleri tarafından tespit edilip yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, operasyon ile vatandaşları maddi zarara uğratan şahısları ele geçirdi.

Şanlıurfa'da sanal ortamda vatandaşları dolandıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda vatandaşları dolandıran şahısların Şanlıurfa'da ikamet ettiğini belirledi. Şahısların kaldığı adresi belirlemek için sanal ortamda takibe başlayan ekipler, belirledikleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda vatandaşları maddi zarara uğrattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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