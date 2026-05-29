Sahte alkol üretim deposuna operasyon: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından sahte alkol üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon lirayı aşan sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 200 bin lira olan bin 427 adet sahte alkol şişesi, 14 bidon etil alkol, 2 bin 500 adet sahte alkol etiketi, bin 300 adet şişe kapağı, 2 bin 732 adet boş şişe, 5 litre renklendirici ve tatlandırıcı, 2 adet hortum, 3 adet damıtma motoru, 2 adet arıtma filtresi, 4 adet boş bidon, 1 adet su kazanı ile çok sayıda alkol dolum kelepçesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı