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Şanlıurfa'da Rüşvet Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da Rüşvet Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 kişiden 7'si tutuklandı. Emniyet ekipleri, araç muayene istasyonuna yönelik yürütülen çalışmalarda organize suçlarla mücadeleye devam edecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde araç muayene istasyonuna düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Siverek ilçesinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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