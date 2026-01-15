Haberler

Şanlıurfa'da 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda 7 adet ruhsatsız silah, şarjörler ve mermiler ele geçirdi. 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait şarjörler ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale, Viranşehir, Siverek ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve 87 adet mühimmat ele geçirilirken 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

