Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı silahlanma ile mücadelesi kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonlar, Viranşehir, Suruç ve Siverek ilçelerinde yapıldı. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Viranşehir, Suruç ve Siverek ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonlar kapsamında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet şarjör, 75 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa