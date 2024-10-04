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Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 6 adrese baskın yapıldı. 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştiren operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele Kapsamında" Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 7 adet uzun namlulu silah, 3 adet tabanca, 21 adet şarjör, bin 196 mermi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Viranşehir Operasyon Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Suç

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