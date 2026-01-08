Şanlıurfa'da 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 4 silah ve 44 adet mühimmat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da jandarma tarafından Siverek ve Haliliye ilçelerinde yapılan denetimlerde 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ve Haliliye ilçelerinde "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 44 adet mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA
