Şanlıurfa'da 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından Siverek ve Haliliye ilçelerinde yapılan denetimlerde 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ve Haliliye ilçelerinde "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 44 adet mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA