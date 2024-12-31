Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, husumetlisini pompalı tüfekle vurdu. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile tartışmaya başladı.

SİLAHI ÇEKİP GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışma sonrası İ.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mahmut A.'yı göğsünden vurdu. Yere yığılarak ağır yaralanan Mahmut A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışmaları yaparak, İ.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
img

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
img

Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
Survivor 2025'te isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

Son Dakika Haberleri

Aydın okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Aydın okul yok mu (Son Dakika Aydın Valiliği)? Bitlis okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bitlis okul yok mu (Son Dakika Bitlis Valiliği)? Batman okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Batman okul yok mu (Son Dakika Batman Valiliği)? Bolu okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bolu okul yok mu (Son Dakika Bolu Valiliği)? Bayburt okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bayburt okul yok mu (Son Dakika Bayburt Valiliği)? Burdur okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Burdur okul yok mu (Son Dakika Burdur Valiliği)? Bartın okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bartın okul yok mu (Son Dakika Bartın Valiliği)? Balıkesir okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Balıkesir okul yok mu (Son Dakika Balıkesir Valiliği)? Bilecik okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bilecik okul yok mu (Son Dakika Bilecik Valiliği)? Bingöl okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bingöl okul yok mu (Son Dakika Bingöl Valiliği)? Antalya'da eski eşini yakan Gürhan Üzer kimdir? Pınar Zorlu öldü mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.