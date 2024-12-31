Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile tartışmaya başladı.

SİLAHI ÇEKİP GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışma sonrası İ.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mahmut A.'yı göğsünden vurdu. Yere yığılarak ağır yaralanan Mahmut A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışmaları yaparak, İ.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.