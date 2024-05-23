Şanlıurfa'da PKK/YPG Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz günü PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şanlıurfa merkez ile Suruç, Viranşehir ve Hilvan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA