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Şanlıurfa'da PKK/YPG Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Operasyon Şanlıurfa merkez ile Suruç, Viranşehir ve Hilvan'da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz günü PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şanlıurfa merkez ile Suruç, Viranşehir ve Hilvan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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