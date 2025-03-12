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Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı
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Birecik ilçesinde park halindeki bir otomobile motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yaralanan olmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi sahil yolunda, Kaymakamlık konutu yakınında park halinde olan 27 BAS 011 plakalı otomobile iddiaya göre motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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