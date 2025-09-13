Haberler

Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden vatandaşlar başarılı olamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Olay, akşam saatlerinde Ofis Kültür Park yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar yangını söndürmede başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında otomobilde kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

