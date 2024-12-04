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Şanlıurfa'da Park Halindeki Oto Kundaklandı

Şanlıurfa'da Park Halindeki Oto Kundaklandı
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Eyyübiye ilçesinde park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki bir otomobil kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki Nurullah S.'ye ait 63 AHH 071 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. Şüphelinin aracı kundaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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