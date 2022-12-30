Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da seyir halinde otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Ekipler kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Çobanderesi mevkisinde Mustafa Turnalı'nın kullandığı otomobile iddiaya göre, başka bir araçtan ateş açıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin içerisinde bulunduğu araç olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobildeki Mustafa Turnalı'nın hayatını kaybettiğini, Hanifi ile Şemse Turnalı'nın ise yaralandığını belirledi.

KAÇAN KİŞİLER ARANIYOR

Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.