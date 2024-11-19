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Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi, Çocuklar Tehlike Atlattı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, bölgede top oynayan çocuklar büyük bir tehlike atlattı. Kaza anında otomobil, yaklaşık 200 metre yuvarlanarak durdu.

Otomobil 200 metreden yuvarlandı, çocuklar büyük tehlike atlattı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 200 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anında bölgede top oynayan çocuklar da büyük tehlike atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yer alan Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yaşandı. Bedir K.'nin kullandığı 01 DY 025 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak kopartan otomobil, taklalar atarak yaklaşık 200 metrelik şarampolden aşağı uçtu.

Çocuklar büyük tehlike atlattı

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yapay toprak kanalın içerisinde ters dönen otomobilin sürücüsünü çıkartarak ambulansla hastaneye götürdü. Kaza anında bölgede top oynayan çocukların da büyük bir tehlike atlattıkları öğrenildi. Taklalar atan otomobilin top oynayan çocuklara ulaşmadan toprak kanala takılarak durduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi, Çocuklar Tehlike Atlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa
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