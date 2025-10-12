Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir- Diyarbakır karayolu üzerinde yaşandı. Diyarbakır istikametinden Viranşehir yönüne seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada araçta bulunan Ramazan Ö., Serkan Ö. ve İrem Ö. araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA