Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehir toplu taşıma otobüsünün motosikletle çarpışma anı kameraya yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otobüsün motosiklete çarpma anı kamerada

Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehir toplu taşıma otobüsünün motosikletle çarpışma anı kameraya yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 H 1759 plakalı toplu taşıma otobüsü ile 27 AGP 994 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet üzerindeki M.D. ile N.B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, toplu taşıma otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.