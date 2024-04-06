Şanlıurfa'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Karaköprü ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Grup halinde otogara giren kişiler ile bilet satışı yapan firma yazıhanesindekiler arasında alacak meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan silah ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 10 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Muhammet Deveci, bu sabah müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralanan 9 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA