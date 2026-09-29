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Şanlıurfa'da otobüs bagajındaki valizde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

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Şanlıurfa'da otobüs bagajındaki valizde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
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Şanlıurfa'da polis ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurarak bagaj kısmında arama yaptı, bir yolcuya ait valizde 61 parça halinde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurularak bagaj kısmında arama yapılan yolcu otobüsündeki bir valizin içerisinde 39 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Bagaj kısmında yapılan aramada bir yolcuya ait valizin içerisinde 61 parça halinde 39 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu, karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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