Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı: 8 Zanlı Gözaltında

Şanlıurfa'da 5 katlı bir otele silahla ateş açan zanlılar ile azmettiricileri olduğu belirlenen toplam 8 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerindeki 5 katlı bir otele kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 el ateş açıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırganların kimliğini belirledi. Yapılan çalışmada otele ateş açıp kaçan zanlılar ile azmettiricileri olduğu belirlenen toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. - ŞANLIURFA