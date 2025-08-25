Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı: 8 Zanlı Gözaltında
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırının ardından, saldırıyı gerçekleştiren ve azmettirici olduğu belirlenen toplam 8 kişi gözaltına alındığı bildirildi. Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi.
Şanlıurfa'da 5 katlı bir otele silahla ateş açan zanlılar ile azmettiricileri olduğu belirlenen toplam 8 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerindeki 5 katlı bir otele kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 el ateş açıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırganların kimliğini belirledi. Yapılan çalışmada otele ateş açıp kaçan zanlılar ile azmettiricileri olduğu belirlenen toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
