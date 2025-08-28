Şanlıurfa'da Otel Önüne Silahlı Saldırı: 5 Tutuklama

Şanlıurfa'da Otel Önüne Silahlı Saldırı: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otelin önüne düzenlenen silahlı saldırının ardından 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olayda ölen veya yaralanan olmamasına rağmen otelde hasar oluştu.

Şanlıurfa'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler bir araçla cadde üzerindeki otelin önüne gelerek silahla ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu ölen veya yaralanan olmazken, otelde hasar oluşmuştu. Olayın ardıdan çalışma başlatan polis ekipleri, 9 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.