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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı malzemelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 850 paket gümrük kaçağı sigara, 32 kilo nargile tütünü, 10 adet telefon, 63 kilo çay, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör,250 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı