Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Şanlıurfa'da Okulun İstitat Duvarı Çöktü, Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'da Okulun İstitat Duvarı Çöktü, Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçe istinat duvarı çöktü. Olay sırasında öğrenciler okula giriş yaptıkları esnada meydana geldi. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçe istinat duvarı, öğrencilerin okula giriş saatinde çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Selimpınar Mahallesi'nde yer alan okullar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrencilerin okula giriş yaptığı esnada gerçekleşen çökme büyük paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, öğrencilerin servisten indiği sırada duvarın çöktüğü ve öğrencilerin hızla uzaklaştığı görüldü.

Çökme sırasında okulun elektrik trafo direği yerinden sökülerek kırıldı, jeneratör duvarın altında kaldı ve otobüs durağı metrelerce sürüklendi. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınarak yol trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, olay yerinde inceleme başlatırken, muhtemel risklere karşı önlemlerin artırılacağını duyurdu. Siverek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde sabah saatlerinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarının çökmesi üzerine derhal inceleme başlatılmış, okul çevresinde güvenlik önlemleri alınarak öğrenciler tahliye edilmiştir. Konuya ilişkin uzman ekipler bölgeye yönlendirilmiş olup, çöken duvar nedeniyle herhangi bir öğrenci, öğretmen veya personel yaralanmamıştır. Gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir
img

Kambur balina genci botla beraber yuttu
img

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi

Yerli mi yabancı mı? Derbiyi yönetecek hakem belli oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.