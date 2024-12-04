Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler
'Suya yüzde 50 indirim yapacağım' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

Yüzde 50 indirim vaadiyle gelip yüzde 50 zam yaptı

Şanlıurfa'da Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtaran Öğretmen Anlattı

Şanlıurfa'da Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtaran Öğretmen Anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrencisini müdahale ederek kurtardı. Olay, Giyimli İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencinin hayatını kurtardığını açıkladı.

Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan öğrenciyi heimlich manevrası sayesinde kurtaran öğretmen o anları anlattı.

Olay, Harran ilçesine bağlı Giyimli İmam Hatip Ortaokulunda yaşandı. Okulun 5'inci sınıfında okuyan Z.A.'nın boğazına şeker kaçtı. Koridora çıkarılan öğrenciye öğretmeni müdahale etti. Bir kadın öğretmenin bir süre heimlich manevrasıyla müdahale ettiği öğrencinin boğazındaki şeker bir türlü çıkmadı. Yükselen sesler üzerine ders verdiği sınıftan çıkan Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, öğrenciye heimlich manevrasıyla müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin boğazındaki şeker çıkartıldı. Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu'nun Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ilk yardım seminerine katılarak sertifika aldığı öğrenildi.

Kurtarma anını anlattı

Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, "Olay anından dersteydik. Koridordan seslerin geldiğini duyduk. Koridora çıktığımızda bir öğretmenimizin boğazına şeker kaçan öğrencisine müdahale ettiğini gördüm. Bende daha önce Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu ilk yardım kurslarında öğrenmiş olduğum heimlich manevrasını öğrenci üzerinde uyguladım. Uygulama sonucu öğrencinin boğazındaki şeker çıktı. Bu uygulama sayesinde öğrencimiz kurtulmuş oldu" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk lirasında 4 yıl sonra bir ilk
img

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
img

Dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 37. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu CANLI izle! 4 Aralık Show TV Sandık Kokusu 37. bölüm CANLI izleme linki Bursaspor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Meral Akşener bakan mı olacak? Spotify Wrapped 2024 nereden bakılır? Sahipsizler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.