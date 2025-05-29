Şanlıurfa'da Öğrenci Darp Eden Öğretmen Tutuklandı

Şanlıurfa'da Öğrenci Darp Eden Öğretmen Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 10 yaşındaki bir öğrenciyi darp eden öğretmen A.K. tutuklandı. Öğrenci hastaneye kaldırılarak darp raporu alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yer alan Şerife Özden Başarı Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, A.K. isimli öğretmen, 5'inci sınıfta okuyan 10 yaşındaki M.S. isimli öğrenciyi sınıf ortamında darp etti. Hastaneye götürülen öğrenci için darp raporu alınırken okula çağrılan polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi dilen öğretmen tutuklandı.

Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "27 Mayıs 2025 günü Karaköprü Şerife Özden Başarı Ortaokulunda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darp edilmesi olayı üzerine okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır.

Söz konusu öğretmen, hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmıştır.

Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmış ve öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu! İlk toplantı 4 Haziran'da
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisiyle Etiler'de kameralara yansıdı!

Yeni sevgilisiyle Etiler'de kameralara yakalandı
Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı

Bekledikleri gibi olmadı! Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.