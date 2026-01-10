Haberler

Şanlıurfa'da tüp patladı: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Hayatını kaybedenlerin Suriye uyruklu bir aileye mensup olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir ailenin evinde ısınmak için kullanılan tüp patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve Arif Şeyho adlı bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10), Mehmet ve Ramazan Şeyho (36) ise, Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Bozova ilçemizde Suriye uyruklu bir ailenin ikamet ettiği konutta ilk belirlemelere göre ısınma amaçlı kullanılan tüpün patlaması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunmaktadır. Hastanede tedavileri devam etmektedir" denildi. - ŞANLIURFA

