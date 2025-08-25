Şanlıurfa'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evde hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA