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Şanlıurfa'da muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, fıstık bahçesinde çalışan muhtar adayı baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda muhtar adayı hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

Şanlıurfa'da muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı

Muhtar adayı öldü, oğlu yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, fıstık bahçesinde çalışan muhtar adayı baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda muhtar adayı hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'in Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık bahçesinde budama yapan Kenan Oktayile oğlu Mahmut Oktaykimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan muhtar adayı Kenan Oktay hayatını kaybetti. Mahmut Oktay'ın ise tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden Kenan Oktay'ın yaşadığı Akpınar Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, Oktay'ı öldüren kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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