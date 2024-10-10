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Şanlıurfa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir motosikletin dönüş yapan bir otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, E.Y.'nin kullandığı 63 AIP 994 plakalı motosiklet, dönüş almaya çalışan Arif Y.'nin kullandığı 63 B 0787 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücünün kafası, otomobilin sağ arka kapı camına çarptı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Ağır yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletin yolun ortasında kontrolsüz bir şekilde dönmeye çalışan otomobille çarpışma anı yer aldı. Kazanın etkisiyle motosikletin üzerinden fırlayan sürücünün kafasının otomobilin sağ arka kapı camına çarptıktan sonra yere düşme anları da görüntüde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Motosiklet Otomobil Güvenlik Birecik 3-sayfa Güncel

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