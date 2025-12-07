Haberler

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Güncelleme:
Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, N.Ç. idaresindeki 34 RG 9473 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki 63 AUZ 685 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
