Şanlıurfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Yangın

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde yaşandı. Bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 9 araç ve 27 personelle müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
