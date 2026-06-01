Mobil sağlık hizmeti aracı devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da mobil sağlık hizmeti aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Birecik Devlet Hastanesi'ne ait evde sağlık hizmeti veren mobil sağlık aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen araçtaki bir görevli yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

