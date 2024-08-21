Şanlıurfa'da meydana gelen cinayetten aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

Şanlıurfa'da 2016 yılında meydana gelen cinayetten aranan şühneli, JASAT ekipleri tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 2016 yılında Şanlıurfa'da meydana gelen 'kasten öldürme' olayının şüphelisi olarak aranan K.B.'nin Kumluca'da sahte kimlik kullanarak yaşadığı tespit edildi. Zanlının yakalanması için JASAT ve jandarma asayiş ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Saklandığı yerde 1 adet tabanca ile birlikte yakalanan K.B., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA