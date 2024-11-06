Şanlıurfa'da Mermerciler Sitesi'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Mermerciler Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Şanlıurfa Mermerciler Sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürdü.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu üzerindeki Mermerciler Sitesinde yaşandı. Bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan döndürmeyi başardı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA