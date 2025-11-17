Şanlıurfa'da Marangoz Atölyesinde İşçilere Şoke Eden Olay: 15 Yaşındaki Çırağa Hava Basıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki işçinin makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandı. Çırağın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre atölyede çalışan H.A., kendisinden yaşça küçük olan 15 yaşındaki M.K. isimli çırağın ellerini bağlandıktan sonra makatından kompresör ile basınçlı hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA