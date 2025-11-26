Şanlıurfa'da Makatına Hava Basılan Çocuk İle İlgili Hemşire ve Temizlik Personeli Açığa Alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma devam ederken, hastanede görevli bir hemşire ve iki temizlik personeli delil niteliğindeki pantolonu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı.
Olay, 14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli iddiaya Kendirci'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları tespit edilince açığa alındı. - ŞANLIURFA