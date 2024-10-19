Şanlıurfa'da Lastiği Patlayan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tülmen- Bozova kara yolu Kaplandağı mevkisinde meydana geldi. Bozan Y. sevk ve idaresindeki 34 AP 8905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - ŞANLIURFA