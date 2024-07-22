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Şanlıurfa'da Kuzenini Öldüren Genç Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kuzeni Abdullah Kabakulak'ı öldüren S.K., elindeki kanlı bıçak ile çektiği videoyu yakınlarına gönderdikten sonra yakalandı ve tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kuzeni Abdullah Kabakulak'ı (42) öldürüp, kaçtıktan sonra elindeki kanlı bıçak ile video çeken S.K. (17) yakalanıp, tutuklandı.

Urfa Kapısı Mahallesi'nde 20 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K., kuzeni Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. S.K., akaryakıt istasyonun bahçesinde gördüğü Abdullah Kabakulak'a cebindeki bıçağı çıkararak saldırdı. Abdullah Kabakulak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Kabakulak kurtarılamadı. Kaçtıktan sonra cep telefonu kamerası ile "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" diyen S.K., videoyu öldürdüğü kuzeninin çocukları ile yakınlarına gönderdi. S.K. gizlendiği adreste polis ekipler tarafından yakalandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kabakulak Şanlıurfa Birecik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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