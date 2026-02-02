Haberler

Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu: 1 polis yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Narlıkuyu Mahallesi'nde bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra izinli polis memurunu yaralayarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da bir kuyumcuya silahla giren 3 şüpheli, iş yerindeki altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda bulunan ve izinli olan polis memurunu ayağından vurarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Ş.Ç.'ye ait kuyumcuya geldi. İş yerindekileri silahla tehdit ettikten sonra tezgahtaki bir miktar altın ve parayı alan şüpheliler, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ.'nin müdahalesiyle karşılaştı. Şüpheliler, polis memuru S.İ.'yi silahla ayağından yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
