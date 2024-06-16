Üye Girişi
Haberler

2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir kuyumcuya girerek 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Ortaya çıkan görüntülerde yüzü maskeli bir şahsın içeri girip birini vurduğu, ardından birinin saldırganın üzerine atladığı görülüyor. Bir süre devam eden boğuşma sonrası saldırgan bu kişiyi de vurup dükkandan çıkıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. Yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.'ye ait kuyumcu dükkanına girerek içerdekilere ateş açtı. Saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Saldırıya ait kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü maskeli bir şahıs içeri girip birini vuruyor. Daha sonra içeri giren Nurullah Tart'ın saldırganın üzerine atlıyor. İkili arasında yaşanan boğuşmada silahı Nurullah Tart'a doğrultan saldırgan, onu da vurduktan sonra dükkandan ayrılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

 Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

 Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

 Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title