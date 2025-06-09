Şanlıurfa'da Kuyumcuya Pompalı Tüfekle Soygun Girişimi

Şanlıurfa'da Kuyumcuya Pompalı Tüfekle Soygun Girişimi
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Şanlıurfa'da Kuyumcuya Pompalı Tüfekle Soygun Girişimi
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maskeli 3 kişi, pompalı tüfekle kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheliler kaçarken silahlarını düşürdü.

Şanlıurfa'da pompalı tüfekle kuyumcuya soygun girişimi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maskeli 3 kişinin, pompalı tüfekle kuyumcu dükkanını soymaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, kaçarken silahlarını düşürdü.

Olay, Suruç'un Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli 3 şahıs, pompalı tüfeklerle iş yerindeki altınları çalmak istedi. Şüphelilerin dükkana girdiğini fark eden çevre esnafı, müdahalede bulundu. Esnafın tepkisi üzerine paniğe kapılan şüpheliler, havaya ateş açıp motosikletle kaçtı. Uzaklaşırken motosikletin dengesini kaybedip yere düşen şüpheliler, bu kez yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçarken ellerindeki tüfeği de düşüren şahıslar, ara sokaklara girip izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarından soygun girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BİLGİN - 3.Sayfa
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