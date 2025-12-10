Haberler

Şanlıurfa'da sürüye saldıran kurt 18 koyunu telef etti

Şanlıurfa'da sürüye saldıran kurt 18 koyunu telef etti
Güncelleme:
Ceylanpınar ilçe kırsalında otlayan bir sürüye kurt saldırdı. Saldırı sonucu 18 koyun telef olurken, birçok koyun da yaralandı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın kırsalında kurt saldırısına uğrayan sürüdeki 18 koyun telef oldu.

Olay, Ceylanpınar ilçe kırsalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merada otlayan sürüye saldıran kurt 18 koyunu yaralayıp, telef etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Telef olan 18 koyunun yanı sıra birçok koyunun da yaralandığı belirtildi. - ŞANLIURFA

