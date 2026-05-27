Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde 232 acemi kasap hastanelik oldu

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 232 kişi hastanelere başvurdu. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kurban kesimleri sırasında yaşanan dikkatsizlikler nedeniyle çok sayıda vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, belirlenen kesim alanlarında ve evlerinin önünde kurbanlarını kesmeye başladı. Ancak kesim sırasında bazı vatandaşlar kullandıkları bıçaklarla el, kol ve ayaklarından yaralanırken, bazıları da kurbanlık hayvanların darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, yakınları tarafından kentteki hastanelerin acil servislerine götürüldü. Şanlıurfa'daki hastanelerde yoğunluk oluşturan ve halk arasında "acemi kasap" olarak adlandırılan 232 kişinin tedavileri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahaleleri tamamlanan yaralıların büyük bölümünün taburcu edildiği öğrenildi.

Bayram sabahı kurbanını kendisi kesmek isterken elinden yaralanan Cuma Yıldız, "Kurbanı kesmeye çalışırken elimi kestim. Buna da şükür, daha kötü de olabilirdi. Buradan acemi kasaplara da şunu söylemek istiyorum; kasaplık herkesin işi değildir. İşiniz olmayan işi yapmayın. Kasaba 5-10 bin lira verin, riskli işler yapmayın. Ben elimi kestim, birazdan ameliyata gireceğim. 100 bin lira değil, 1 milyon TL de versem artık bu başparmağım eskisi gibi olmayacak. Acemi kasaplardan ricam herkes bu işi yapmasın" diye konuştu.

Bayramın ilk gününde Şanlıurfa'da yüzlerce kişinin benzer nedenlerle hastanelere başvurduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri vatandaşlara kurban kesiminde dikkatli olunması çağrısında bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
