Şanlıurfa'da Kurban Bayramı için 7 bin 500 Güvenlik Personeli Görevde Olacak

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı için 7 bin 500 Güvenlik Personeli Görevde Olacak
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı'nda asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla 7 bin 500 güvenlik personelinin sahada olacağını duyurdu. Bayram tedbirleri çerçevesinde emniyet ve jandarma personelinin güvenlik önlemleri alacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramında 7 bin 500 güvenlik personeli sahada olacak

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda Kurban Bayramı süresince 7 bin 500 güvenlik personelinin sahada olacağını söyledi.

Şanlıurfa'da Haziran Ayı Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran'ın katılımı ile valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Şıldak, bayram tedbirleri ile ilgili açıklamasında, "Her Bayram tatilinde olduğu gibi en yüksek seviyede emniyetimiz, jandarmamız kendi bölgelerinde hem asayiş yönüyle güvenlik yönüyle hem de trafik tedbirleri yönüyle tedbirlerini planladılar. Bugün baktığımızda personel sayımız olarak emniyetimizin asayiş hizmetlerinde 2 bin 890 ve trafik hizmetlerinde de bin 900'ün üzerinde jandarmamızın 2 bin 185 asayiş, 700'ün üzerinde de trafik hizmetinde personel çalıştırarak bayram tedbirlerini uygulayacağına ifade etmek isterim. Dolayısıyla toplamda 7 bin 500'ün üzerinde bir personelle ilimiz genelinde huzurlu ve esenlik içinde bir bayramın geçirilmesi için her türlü tedbiri planladık. Yazılarımızla ve toplantılarımızda bu planlamaları kurumlarımızla paylaştık. Güvenlik önlemlerinin yanı sıra yine hayvan nakil ve satışlarında, kurbanlık pazarlarında, hayvan pazarlarında, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınacak tedbirler, jandarmamız, emniyetimiz tarafından hayvan sevk ve nakillerinde uygulanacak tedbirler, yine bildiğiniz gibi silah atılması, havai fişek kullanılması ile ilgili biraz da bayramlarda silah yoğunluğu yaşanan bölgelerimizde bu tedbirleri arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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