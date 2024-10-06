Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Küçük Tülmen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 DZZ 469 plakalı Renault marka otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada İrfan D., Muhammed D., Emine D. ile küçük yaştaki İrem D. ve Emir D., yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye Şanlıurfa merkez ve Bozova ilçesinden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.