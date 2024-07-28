Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çarptı: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyol Bulvarı üzerinde yaşandı. Cengiz E.'nin kullandığı 72 AAS 882 plakalı cip, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA