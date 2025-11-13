Haberler

Şanlıurfa'da Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Adıyaman arasındaki kara yolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Adıyaman arasındaki kara yolunda iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 ACG 918 plakalı kamyon ile karşı şeritten gelen 63 BB 448 plakalı moloz yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonlarda sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer sürücünün ise ağır yaralandığı belirlendi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı sürücü hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
